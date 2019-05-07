В Турции насмерть разбился российский парапланерист

Турецкие СМИ сообщили о гибели гражданина России Андрея Куринина при прыжке с парапланом с горы Баба в курортном городке Фетхие.

По информации интернет-ресурса Karar, мужчина упал в море, из воды его вытащили спасатели, но он скончался по дороге в больницу.

«6 мая погиб российский гражданин Андрей Куринин 1975 года рождения. Он приобрел экскурсию, предъявив документ, подтверждающий наличие у него профессиональных знаний в области парашютного спорта», — подтвердил РБК информацию представитель генконсульства России.

Куринин самостоятельно и без инструктора совершал прыжок с парапланом с горы, во время одной из попыток произошла некая нештатная ситуация и россиянин упал в море.

Тело доставили в морг, погибшего опознала супруга, рассказали в генконсульстве, пишет znak.com. Сейчас дипломаты занимаются оформлением необходимых для репатриации тела документов.

В Новосибирске Куринин известен как опытный парапланерист.