В Турции разбился самолет Бе-200, тушивший пожары. Погибли российские военные

Самолет разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
«Экипаж состоял из восьми человек — шестеро из российской команды и двое — представители министерства лесного хозяйства Турции», — говорится в сообщении.
Представители Турции, которые находились в самолете Бе-200, указывали экипажу очаги пожаров.
Как уточняет телеканал «360», пожарный Бе-200 принадлежит Минобороны РФ. Ведомство направило комиссию для выяснения причин крушения.
По данным Минобороны, на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и трое турок.
Предварительно, самолет столкнулся с горой при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.
Ранее турецкие СМИ неоднократно упрекали экипаж Бе-200 в лихачестве — воду брали вблизи гражданских судов.