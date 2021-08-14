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Происшествия

В Турции разбился самолет Бе-200, тушивший пожары. Погибли российские военные

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на борту находился российский экипаж, сообщает РИА «Новости».

В Турции разбился российский самолет Бе-200.
В Турции разбился российский самолет Бе-200.
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Самолет разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

«Экипаж состоял из восьми человек — шестеро из российской команды и двое — представители министерства лесного хозяйства Турции», — говорится в сообщении.

Представители Турции, которые находились в самолете Бе-200, указывали экипажу очаги пожаров.

Как уточняет телеканал «360», пожарный Бе-200 принадлежит Минобороны РФ. Ведомство направило комиссию для выяснения причин крушения.

По данным Минобороны, на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и трое турок.

Предварительно, самолет столкнулся с горой при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.

Ранее турецкие СМИ неоднократно упрекали экипаж Бе-200 в лихачестве — воду брали вблизи гражданских судов.

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