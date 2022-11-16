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Происшествия

В Турции снова прогремел взрыв

В Турции, в городе Стамбул прогремел взрыв, загорелись три автомобиля.

Взрыв в центре Стамбула
Взрыв в центре Стамбула
Скриншот из YouTube

Происшествие случилось 16 ноября в районе Фатих.

«В стамбульском районе Фатих пламя, распространившееся от автомобиля, который начал гореть по неизвестной причине, перекинулось на припаркованные автомобили. Во время пожара, отраженного на записях камер мобильных телефонов, были слышны звуки прогремевших взрывов», — сообщили местные СМИ.

Причина возникновения огня и взрыва пока не ясна. Также сообщается, что взрывов было несколько, пишет РИА Новости. Пострадали семь машин — они уже потушены.

Район Фатих знаменит тем, что там расположены большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей Стамбула.

Напомним, первый взрыв в Стамбуле случился 13 ноября — шесть человек погибли, 81 пострадали, в том числе трое россиян.

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