В Тверской области от сети отключены три энергоблока АЭС

В Тверской области от сети отключены три энергоблока Калининской атомной электростанции, сообщают РИА Новости .

Это произошло в результате выключения одного из трансформаторов.

«Из-за отключения одного из трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС», — сказал собеседник агентства в концерне «Росэнергоатом».

Между тем в Единой диспетчерской дежурной службе города Удомля ТАСС сообщили, что причиной отключения энергоблоков стало короткое замыкание.

«Радиационный фон в порядке. Повреждений оборудования нет», — сказали в центре общественной информации станции.

«Реакторные установки энергоблоков № 1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока № 4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок № 3 находится в работе. Отключение энергоблоков 1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков», — говорится в сообщении.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области вблизи города Удомля, в 125-ти километрах от Твери. Установленная мощность Калининской АЭС — 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей, пишет znak.com. Каждая очередь включает в себя два энергоблока, мощностью 1000 мегаватт.

Через открытое распределительное устройство станция выдает мощность в объединенную энергосистему центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец.