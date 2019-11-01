Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Тюмени благополучно приземлился Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем (обновлено)

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», совершавший рейс Тюмень — Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей, сообщает ТАСС.

Sukhoi Superjet 100.
Sukhoi Superjet 100.
"ИрАэро".

По предварительным данным, у самолета при взлете отказал левый двигатель. Сигнал бедствия лайнер не подавал. Пилот спокойно принял решение выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета.

Посадка SSJ-100 в аэропорту Рощино произошла в 19:00 по московскому времени.

«При взлете произошел помпаж турбины и отказал левый двигатель, командир принял решение выработать топливо и сядет в аэропорту взлета», — сказал собеседник агентства.

Авиакомпания «Ямал» уже заявила о проверке всех своих самолетов данной модели.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость