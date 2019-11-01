В Тюмени благополучно приземлился Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем (обновлено)

По предварительным данным, у самолета при взлете отказал левый двигатель. Сигнал бедствия лайнер не подавал. Пилот спокойно принял решение выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета.
Посадка SSJ-100 в аэропорту Рощино произошла в 19:00 по московскому времени.
«При взлете произошел помпаж турбины и отказал левый двигатель, командир принял решение выработать топливо и сядет в аэропорту взлета», — сказал собеседник агентства.
Авиакомпания «Ямал» уже заявила о проверке всех своих самолетов данной модели.