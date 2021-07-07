В тюменском отделении Сбербанка захватили заложников. Видео оцепления (обновлено)

Предварительно, неизвестный мужчина взял в заложники трех человек.
Как пишет Baza, мужчина в маске, с рюкзаком из которого торчат провода, зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей.
На месте уже, как сообщают собственные источники, и глава Тюмени Руслан Кухарук.
Рядом со зданием работают «глушилки». Зону оцепления увеличили еще на 200 метров.
С захватчиком пытаются вести переговоры. Мужчина требует выдать ему деньги наличкой.
Собеседник ТАСС добавил, что жители жилого дома, где находится захваченное отделение банка, эвакуированы.
Количество эвакуированных — более 50 человек. На месте работают сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.