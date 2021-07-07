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Происшествия

В тюменском отделении Сбербанка захватили заложников. Видео оцепления (обновлено)

На одно из тюменских отделений Сбера" произошло нападение. Здание оцеплено прибывшими силовиками, передает 72.ru.

Сбербанк.
Сбербанк.
Михаил Хаустов

Предварительно, неизвестный мужчина взял в заложники трех человек.

Как пишет Baza, мужчина в маске, с рюкзаком из которого торчат провода, зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей.

На месте уже, как сообщают собственные источники, и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Рядом со зданием работают «глушилки». Зону оцепления увеличили еще на 200 метров.

С захватчиком пытаются вести переговоры. Мужчина требует выдать ему деньги наличкой.

Собеседник ТАСС добавил, что жители жилого дома, где находится захваченное отделение банка, эвакуированы.

Количество эвакуированных — более 50 человек. На месте работают сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.

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