В Ульяновске расстреляли целую семью, включая девочек

Единственным выжившим в этой бойне оказался 17-летний парень. Юноша получил огнестрельную рану плеча. По словам очевидцев, парень сумел сбежать с места происшествия. Он добрался до ближайшего магазина, где прокричал, что в квартире в него стреляли. Больше раненый ничего не сказал, передает Рен-ТВ.
Парню, находившемуся в сильном шоке, вызвали скорую, на которой и увезли в больницу.
По предварительным данным, найденный в квартире мертвым мужчина был сожителем хозяйки. Между ними могла произойти ссора на почве ревности, во время которой любовник убил женщину и ее дочерей, а также ранил сына погибшей, сообщает Рен-ТВ.