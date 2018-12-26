Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
934

В Ульяновске расстреляли целую семью, включая девочек

Четырех человек нашли мертвыми с огнестрельными ранениями в квартире одного из домов в Заволжском районе в Ульяновске вечером 25 декабря, сообщает Следком. Были убиты девочки 11 и 15 лет, 48-летняя женщина (мать убитых детей) и неустановленный 40-летний мужчина.

Ружье.
Ружье.
22.mvd.ru

Единственным выжившим в этой бойне оказался 17-летний парень. Юноша получил огнестрельную рану плеча. По словам очевидцев, парень сумел сбежать с места происшествия. Он добрался до ближайшего магазина, где прокричал, что в квартире в него стреляли. Больше раненый ничего не сказал, передает Рен-ТВ.

Парню, находившемуся в сильном шоке, вызвали скорую, на которой и увезли в больницу.

По предварительным данным, найденный в квартире мертвым мужчина был сожителем хозяйки. Между ними могла произойти ссора на почве ревности, во время которой любовник убил женщину и ее дочерей, а также ранил сына погибшей, сообщает Рен-ТВ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость