В уральских моргах не могут найти санитара, устроившего фотосессию мертвецов

В Екатеринбурге проверили все морги, но так и не смогли найти тот, из которого была устроена фотосессия.

Скандал разразился после того, как на своей странице в соцсети местный житель, работающий в морге, выложил фотографии мертвецов.

Управление здравоохранения Екатеринбурга накануне поздно вечером организовало проверку и поиск работника морга. Проверили все городские морги, но не нашли стен и стеллажей с трупами таких, как на фотографиях.

«Такого сотрудника и таких стен в муниципальных моргах нет. Можно предположить, что это либо помещение областной судмедэскпертизы, либо морг в одном из городов Свердловской области», — сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

Специалисты считают — маловероятно, что автором фото является человек с высшим образованием, врач-патологоанат, пишет ura.ru.

Скорее всего, это молодой человек, работающий санитаром, устроившийся в морг ради острых впечатлений.

Ранее во «ВКонтакте» обнаружилась страница молодого человека, работающего в морге. На ней было размещено много фотографий мертвецов из морга, сопровождающиеся язвительными комментариями: «Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом».

На странице было много фотографий оккультной направленности с гробами, свечками, звездами и прочей колдовской атрибутикой.

Вскоре страницу заблокировали.