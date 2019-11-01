В уральских моргах не могут найти санитара, устроившего фотосессию мертвецов

Скандал разразился после того, как на своей странице в соцсети местный житель, работающий в морге, выложил фотографии мертвецов.
Управление здравоохранения Екатеринбурга накануне поздно вечером организовало проверку и поиск работника морга. Проверили все городские морги, но не нашли стен и стеллажей с трупами таких, как на фотографиях.
«Такого сотрудника и таких стен в муниципальных моргах нет. Можно предположить, что это либо помещение областной судмедэскпертизы, либо морг в одном из городов Свердловской области», — сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга.
Специалисты считают — маловероятно, что автором фото является человек с высшим образованием, врач-патологоанат, пишет ura.ru.
Скорее всего, это молодой человек, работающий санитаром, устроившийся в морг ради острых впечатлений.
Ранее во «ВКонтакте» обнаружилась страница молодого человека, работающего в морге. На ней было размещено много фотографий мертвецов из морга, сопровождающиеся язвительными комментариями: «Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом».
На странице было много фотографий оккультной направленности с гробами, свечками, звездами и прочей колдовской атрибутикой.
Вскоре страницу заблокировали.