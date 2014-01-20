В уральском частном отеле заживо «сварились» пять человек

Трубу с горячей водой прорвало рано утром в отеле «Карамель» в Перми.

От сильных ожогов кипятком погибли пять человек, еще троих госпитализировали в городскую больницу.

Изначально спасатели нашли в помещениях тела четырех человек, однако при откачивании горячей воды обнаружили еще один. Личности жертв устанавливаются, пишет «Росбалт».

Глава местного Минздрава сообщила, что ЧП произошло в цоколе здания на улице Советской Армии, бригада скорой помощи прибыла на место через 10 минут.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело будет передано в центральный аппарат СК по решению главы ведомства Александра Бастрыкина.