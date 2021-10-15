В вымогательстве обвинили бывшего депутата Госдумы

В Хамовнический суд Москвы поступили материалы дела в отношении бывшего депутата Госдумы, ученого-эколога Владимира Грачева, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, обвиняемый вымогал деньги у входящей в «Ростех» компании «РТ-Инвест», которая занимается строительством мусоросжигательных заводов.

Утверждается, что он обещал изменить свою позицию и перестать критиковать проекты в обмен на миллион евро.

Грачев был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2020 года в одном из ресторанов столицы. Там он встречался с бизнесменами, которые передали ему первую часть взятки.

Следственный комитет обвинил эколога в мошенничестве в особо крупном размере, пишет Lenta.ru.

Во время ареста на его счетах обнаружили несколько миллионов долларов.

О бывшем депутате

С 1999 по 2007 годы Грачев был депутатом Госдумы и возглавлял комитет по экологии, а также членом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В окружении политика заявляли, что он стал жертвой провокации.

Он известен своей резкой критикой технического состояния мусоропереработки в России и настаивал на ее комплексной модернизации.

Грачев является автором сотен изобретений и составителем десятка учебников по курсам «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности». Он возглавлял Российскую экологическую академию, имеет звание доктора технических наук и члена-корреспондента РАН.