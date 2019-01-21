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В водосточной канализации Кремля задержали 15 человек во время крещенских купаний

На режимном объекте на Площади Революции в Москве в ночь на 19 января задержали 15 человек, которые проникли в водосточную канализацию у Кремля, сообщает «Московский комсомолец».

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
СС0

Задержанные — 10 мужчин и 5 женщин. Среди них — жители Москвы, Подмосковья, Белгородской области и Белоруссии. Они заявили, что нашли объявление о купании в реке Неглинная, которая почти полностью заключена в трубу, и хотели искупаться там на Крещение.

Информацию об инциденте подтвердил «Медиазоне» руководитель отдела подземных архитектурных исследований Всероссийского общества охраны памятников, диггер Даниил Давыдов. Он рассказал, у диггеров есть традиция купаться в крещенскую ночь в коллекторе Неглинки, но недавно часть коммуникаций перекрыли и установили там сигнализацию. Что стало с задержанными — пока неизвестно.

Московский Кремль — основная резиденция президента РФ Владимира Путина. Это режимный объект, контроль над ним осуществляет Федеральная служба охраны (ФСО), пишет Lenta.ru.

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