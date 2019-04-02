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Происшествия

В военной академии Петербурга взорвался неустановленный предмет

2 апреля в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет, сообщает ТАСС.

Сенат и Синод, Санкт-Петербург
Сенат и Синод, Санкт-Петербург
SERGiK73, [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Взрыв произошел в одном из корпусов при переносе учебных зарядов. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что взорвалась пиротехническая мина.

По данным «Интерфакса», взрыв произошел в одном из помещений факультета, который готовит инженеров-механиков.

В Минобороне отметили, что в результате взрыва получили различные травмы три человека не из числа курсантов. Их жизни ничего не угрожает

В помещении обрушился лестничный пролет. несколько человека оказались заблокированными. РЕН ТВ сообщил, что заблокированы 15 человек.

В заведении идет эвакуация и спасательные работы. На месте работают силовики, представители Следкома, ФСБ и прокуратур.

Позже в заведении обнаружили еще одну мину — неразорвавшуюся. Его осматривают специалисты.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов страны. В высшем учебном заведении готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС, а также федеральных органов исполнительной власти, пишут РИА Новости.

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