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Происшествия

В Волгограде рецидивист зарезал полицейского

В Волгограде мужчина напал с ножом на полицейского, который скончался на месте. Преступника удалось задержать, сообщает «Интерфакс».

Нож.
Нож.
altapress.ru

23 марта к старшему сержанту полиции обратилась женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина пытался ее обокрасть, и указала на злоумышленника. Тот попытался скрыться, но полицейский задержал его и доставил на КПП областного главка.

Во время проверки документов мужчина выхватил нож, ударил полицейского и скрылся. От полученного ранения старший сержант скончался еще до приезда скорой.

После произошедшего преступника задержали. Им оказался 48-летний ранее неоднократно судимый житель Волгоградской области.

Его обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), пишет polit.ru.

В пресс-службе СУ СК по Волгоградской области подтвердили информацию об убийстве полицейского и рассказали, что преступник пытался попасть на закрытую территорию МВД, но его задержали.

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