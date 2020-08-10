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Происшествия

В Волгограде взорвалась автозаправка, пострадали 12 человек

В Волгограде на автозаправочной станции взорвалась цистерна с газом. По последним данным телесные повреждения получили 12 человек, пишет «Российская газета».

Взрыв автозаправки в Волгограде
Взрыв автозаправки в Волгограде
Скрин видео Youtube

Четверо из них — сотрудники МЧС, которые тушили пожар. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 12:40. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в целях безопасности огнеборцы использовали бронещит и роботизированную мобильную установку пожаротушения. Остальной личный состав находился на безопасном расстоянии.

Пожарным удалось локализовать возгорание, полностью он был потушен в 14:20.

С огнем боролись 70 человек и 21 единица техники. Сейчас устанавливается причина произошедшего.

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