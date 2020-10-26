В Волгоградской области мужчина с балкона стрелял в подростков

В Волгоградской области мужчина стрелял из ружья в подростков, двое несовершеннолетних пострадали. Областная прокуратура начала проверку, — сообщает региональный СК.

Житель Ворошиловского района вечером 24 октября с балкона пятого этажа выстрелил из охотничьего ружья в компанию подростков. Сообщается, что двое детей получили ссадины и кровоподтеки. Им оказана необходимая медицинская помощь.

По данным следствия, между волгоградцем и несовершеннолетними произошел конфликт. Подозреваемый хотел таким способом наказать детей за грубость, которую он усмотрел в их поведении.

Полицейские задержали стрелявшего. Им оказался 51-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли ружье и патроны, которые предположительно заряжены солью.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.