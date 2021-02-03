В Воронеже жестоко убили учительницу математики

Неизвестный напал на 47-летнею учительницу воронежской школы № 1 Наталью Тушинскую и нанес ей многочисленные ножевые ранения, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По предварительным данным, трагедия произошла недалеко от кафе «Рица» около 19:30 вторника, 2 февраля. Убийца много раз ударил педагога ножом в голову, шею, грудь. Учительница скончалась на месте. На место происшествия несут цветы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Правоохранители допрашивают свидетелей. Изъяты записи с камер наблюдения.

По словам местных жителей, женщина работала учителем математики в школе № 1 Военного городка. Преступник напал на педагога, когда та шла по улице, разговаривая по телефону. В родительских чатах распространяют призыв не отпускать детей далеко от дома.

Свои соболезнования родным и близким погибшей принес мэр Воронежа Вадим Кстенин.