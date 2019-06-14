В Воронежской области загорелся полигон с боеприпасам, детонируют снаряды

Днем, 14 июня, на полигоне в Воронежской области после возгорания сухой травы начали взрываться боеприпасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам источника агентства, на полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды.

Ближайшее село находится в 20 километрах, однако никакой угрозы населенному пункту нет.

Официальной информации пока не поступало.