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Происшествия

В вспыхнувшем как спичка доме в Барнауле угорели жильцы

12 июня в частном секторе Барнаула произошло ЧП. Загорелся дом на четырех хозяев. На месте происшествия работали пожарные.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Инцидент произошел по адресу Иртышский проезд, 5. Очевидцы рассказывают, что при тушении пожара из дома вынесли мужчину и женщину. Мужчина сейчас в тяжелом состоянии в больнице, женщина скончалась на месте происшествия.

Позже со ссылкой на пресс-службу МЧС в сообществе «Инцидент Барнаул» написали, что горела крыша жилого дома. Площадь пожара составила около 70 кв.м., пожарными из огня эвакуировано два газовых баллона.

На месте работали три звена газодымозащитной службы. Возгорание локализовано. Информация о пострадавших уточняется.

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