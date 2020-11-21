В Якутии семь человек погибли от отравления антисептиком

«19 ноября в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь — с летальным исходом», — говорится в сообщении.
19 ноября 41-летняя женщина умерла у себя дома, двое мужчин в возрасте 27 и 59 лет умерли в реанимационном отделении медицинского учреждения. 20 ноября умерли еще три человека.
Известно, что 18 ноября местные жители купили в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпили его.
Остаток средства отправили на экспертизу в Якутск. Химанализ показал содержание метанола — 69%.
Партию антисептика поставил производитель из Свердловской области. Роспотребнадзор арестовал его продукцию. Также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в магазинах. Продукцию сняли с продажи в двух районах Якутии.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку.