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Происшествия

В Якутии семь человек погибли от отравления антисептиком

19 ноября в республике Саха (Якутия) зарегистрировали 9 случаев отравления кожным антисептиком. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Обработка рук. Коронавирус.
Обработка рук. Коронавирус.
Pixabay.com

«19 ноября в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь — с летальным исходом», — говорится в сообщении.

19 ноября 41-летняя женщина умерла у себя дома, двое мужчин в возрасте 27 и 59 лет умерли в реанимационном отделении медицинского учреждения. 20 ноября умерли еще три человека.

Известно, что 18 ноября местные жители купили в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпили его.

Остаток средства отправили на экспертизу в Якутск. Химанализ показал содержание метанола — 69%.

Партию антисептика поставил производитель из Свердловской области. Роспотребнадзор арестовал его продукцию. Также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в магазинах. Продукцию сняли с продажи в двух районах Якутии.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку.

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