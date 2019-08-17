В Якутии во время свидания девушка сорвалась с 50-метровой скалы и чудом выжила

Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии. Пострадавшую спасали два часа, сообщает «РЕН ТВ».

Спасатели оперативно прибыли к «Скале любви». Наверху они обнаружили молодого человека, который ночью был на скале вместе с возлюбленной Выяснилось, что пара пришла туда на свидание, однако вскоре девушка сорвалась и упала с 50-метровой высоты.

Парень не смог спуститься вниз и обратился к спасателям. В течение двух часов они проводили сложнейшую операцию, которая требовала максимальной внимательности. Любое неловкое движение могло привести к камнепаду.

Спасатели спустились к пострадавшей при помощи альпинистского снаряжения, наложили шину и шейный бандаж. После этого девушку подняли и передали медикам.