В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ

В Крыму загорелся санаторий «Ялта», который принадлежит Минобороны. Произошло возгорание обшивки между 8 этажом и кровлей.

Огнем охвачена крыша здания на площади 1200 квадратных метров.

Из санатория эвакуированы 300 человек. По предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.

Пожару присвоен второй номер сложности, сейчас он локализован. Огонь тушат более 40 человек, используется 13 единиц техники. Очевидцы сообщают, что вся набережная Ялты в дыму. Постояльцам санатория пришлось прервать отдых, пишет bfm.ru.

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, сообщает «Интерфакс».

На территории санатория в парковой зоне с экзотическими растениями и деревьями находятся три спальных корпуса. Он рассчитан на 589 койко-мест.