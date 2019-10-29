Скандал в детском саду. В Ярославле малыши толпой избили девочку

Инцидент произошел во время прогулки на детской площадке. Очевидец утверждает, что воспитательница видела драку. Но не отреагировала.

На записи видно, как толпа малышей (которым, по-видимому, нет и пяти лет), преимущественно мальчиков, топчется по лежащей девочке. Кто-то из них тычет ее лицом в землю, бьют руками и даже пинают.

«Я ждал реакцию воспитателя. Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется», — рассказал автор видео Никита Макарьин.