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29 октября
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Происшествия

Скандал в детском саду. В Ярославле малыши толпой избили девочку

Воспитанники одного из детских садов Ярославля избили девочку. Инцидент снял на видео житель соседнего дома, он же разослал ролик по группам в соцсети «ВКонтакте». Теперь историей занимаются следователи местного следкома, сообщает «РИА Новости».

Инцидент в детскому саду Ярославля. 29 октября 2019 года.
Инцидент в детскому саду Ярославля. 29 октября 2019 года.
Скан видео yarreg.ru

Инцидент произошел во время прогулки на детской площадке. Очевидец утверждает, что воспитательница видела драку. Но не отреагировала.

На записи видно, как толпа малышей (которым, по-видимому, нет и пяти лет), преимущественно мальчиков, топчется по лежащей девочке. Кто-то из них тычет ее лицом в землю, бьют руками и даже пинают.

«Я ждал реакцию воспитателя. Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется», — рассказал автор видео Никита Макарьин.

Инцидент в детскому саду Ярославля. 29 октября 2019 года.
Инцидент в детскому саду Ярославля. 29 октября 2019 года.
Скан видео yarreg.ru

Портал 76.ru следит за тем, как развиваются события после публикации видео. По последним данным, делом заинтересовался местный следственный комитет, там сказали, что будут проводить доследственную проверку.

Внутренняя проверка началась и в детском саду. Начальство интересуются у воспитательницы, почему она подошла к ребенку спустя лишь несколько минут после побоев.

ТАСС написало, что уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин тоже начал проверку в детском саду.

«Мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица. По факту могу сказать, что законных представителей никто не известил, медицинский персонал никто не известил, который должен был произвести осмотр ребенка», — сказал Крупин.

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