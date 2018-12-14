В Яровом из-за коммунальной аварии без тепла остались несколько многоэтажек и три соцобъектиа

В Яровом 14 декабря из-за коммунальной аварии без тепла остались 13 многоэтажек и три соцобъекта. Власти держат ситуацию на контроле, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Порыв на стальной трубе диаметром 300 миллиметров произошел в первой половине дня. От этого участка теплосети запитаны 13 пятиэтажных жилых домов, а также школа, детский сад и санаторий

Специалисты аварийной бригады уже обнаружили место порыва и приступили к ремонтным работам. Ориентировочный срок устранения аварии — 5−6 часов. На улице в Яровом -6 градусов, а в жилых помещениях температура пока соответствует нормативам.

Мы предполагаем, что потребители не почувствуют особых проблем в период устранения сбоя в теплоснабжении. Сил и средств достаточно. В настоящее время помощь краевых властей не требуется. Наше министерство держит эту ситуацию на контроле, — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев.

Тепловая сеть в Яровом — одна из самых старых в крае. Одна из причин порыва — физический износ теплосети.