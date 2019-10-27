В Яровом почти устранили аварию на ТЭЦ. Тепло возвращается в дома

Авария на ТЭЦ произошла утром 25 октября. Нарушение режима работы котельного оборудования привело к остановке всей станции. Температура в квартирах яровчан начала падать.
Лишь вечером 26 октября специалисты ТЭЦ сумели восстановить работу одного из котлов. После завершения ремонта они немедленно перевели котел № 9 в режим растопки.
Глава города Виталий Самобочий 27 октября доложил губернатору края Виктору Томенко, что аварийная ситуация нормализуется.
Виталий Самобочий,
глава города Яровое:
Котел № 9 работает стабильно. Подключаем отопление в многоквартирных домах. Чтобы избежать порывов на теплотрассах, температуру теплоносителя на ТЭЦ поднимают примерно на 3−4 градуса в час. На котле № 7 повреждения оказались более значительными, чем предполагали до начала работ, поэтому его ремонт специалисты завершат к утру. Но в сегодняшних условиях необходимости растапливать второй котел нет — для отопления города нам достаточно тепла, которое дает один. Второй котел держим в резерве.