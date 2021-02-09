В Забайкальском крае девочка скончалась после ДТП с пьяной матерью за рулем

Издание напомнило, что ДТП случилась на железнодорожном переезде в селе Домна. Легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина, выехал на железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора и врезался в локомотив проходящего грузового поезда. Вместе с ней в машине была четырехлетняя девочка, обеих госпитализировали.
По предварительным данным ГИБДД, женщина за рулем была нетрезвой и без водительских прав. Девочка, находящаяся в машине, скончалась в детской клинической больнице.
«Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточнили изданию в пресс-службе минздрава Забайкальского края.