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Происшествия

В Забайкальском крае девочка скончалась после ДТП с пьяной матерью за рулем

О смерти девочки после аварии, со ссылкой на пресс-службу минздрава региона, рассказало информагентство «Чита.ру».

В ДТП в селе Домна погибла четырехлетняя девочка.
В ДТП в селе Домна погибла четырехлетняя девочка.
Паблик в ВК "Сейчас в Чите".

Издание напомнило, что ДТП случилась на железнодорожном переезде в селе Домна. Легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина, выехал на железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора и врезался в локомотив проходящего грузового поезда. Вместе с ней в машине была четырехлетняя девочка, обеих госпитализировали.

По предварительным данным ГИБДД, женщина за рулем была нетрезвой и без водительских прав. Девочка, находящаяся в машине, скончалась в детской клинической больнице.

«Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточнили изданию в пресс-службе минздрава Забайкальского края.

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