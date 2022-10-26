В загородном доме Собчак силовики начали проводить обыски

Обыски связаны с уголовным делом о вымогательстве против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.

Его задержали накануне.

У Собчак никакого процессуального статуса нет.

Теледива пока не комментировала эти сообщения, указывает bfm.ru. При этом задержание Суханова она назвала «очередным давлением на российскую журналистику».

Ранее Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала сообщения о задержании ее коммерческого директора.

Собчак отметила — Суханов не выходит на связь. И телеведущая выразила надежду, что это какая-то ошибка. В случае, если комдиректор и правда задержан.