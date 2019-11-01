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Происшествия

В загородном доме убили бывшего мэра Киселевска. Появилось видео с места ЧП

В ночь на 1 ноября в поселке Верх-Чумыш обнаружен мертвым бывший глава Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев, сообщает ТАСС.

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

Предварительно, экс-мэра убили в его собственном доме. По предварительным данным — застрелили.

Также там было обнаружено тело ещё одного мужчины, предположительно, напавшего на Сергея Лаврентьева. По словам источника агентства, его убил бывший глава кузбасского города.

В Киселевском городском округе после убийства экс-мэра города был объявлен план «Перехват», сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, устанавливаются все подробности произошедшего.

Силовики пока не комментируют ситуацию.

В сети появилось видео с места происшествия — ролик опубликовало местное издание «Новости Киселевска». На кадрах видно, что ворота дома открыты, а вокруг стоят автомобили полиции.

Сергей Лаврентьев ушел в отставку в ноябре 2018 года, писал A42.RU. Ранее он занимал должность главы города на протяжении 16 лет.

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