В загородном доме убили бывшего мэра Киселевска. Появилось видео с места ЧП

Предварительно, экс-мэра убили в его собственном доме. По предварительным данным — застрелили.
Также там было обнаружено тело ещё одного мужчины, предположительно, напавшего на Сергея Лаврентьева. По словам источника агентства, его убил бывший глава кузбасского города.
В Киселевском городском округе после убийства экс-мэра города был объявлен план «Перехват», сообщает «Интерфакс-Сибирь».
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, устанавливаются все подробности произошедшего.
Силовики пока не комментируют ситуацию.
В сети появилось видео с места происшествия — ролик опубликовало местное издание «Новости Киселевска». На кадрах видно, что ворота дома открыты, а вокруг стоят автомобили полиции.
Сергей Лаврентьев ушел в отставку в ноябре 2018 года, писал A42.RU. Ранее он занимал должность главы города на протяжении 16 лет.