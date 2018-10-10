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10 октября
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В Заринске приемная мать сломала ребёнку ногу за то, что он медленно делал уроки

В Заринске приемная мать сломала ногу ребёнку за то, что он медленно делал уроки. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

О пострадавшем мальчике первыми сообщили читатели газеты «Наш город Заринск». «Эта история показалась нам настолько дикой, что даже не верилось в ее правдоподобность, — пишет издание, — В редакцию обратились читатели. Все, как один, рассказывали про 9-летнего Колю (имя героя изменено), которому, якобы, приемная мать сломала ногу за то, что он медленно делал уроки. На них было отведено в общем 20 минут».

Позже журналисты выяснили, что в сентябре в инфекционное отделение заринской больницы действительно попал ребенок из приемной семьи. У мальчика на теле обнаружили множество травм, все они были причинены в разное время. Как рассказывает «Наш город Заринск», родную мать мальчика лишили родительских прав, бабушка отказалась его воспитывать, и этим летом ребёнок попал в приемную семью.

СУ СКР по Алтайскому краю также проводит доследственную проверку в отношении органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за опекунами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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