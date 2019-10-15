Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае опекуны избивали шестерых детей и поили их психотропами

СУСК по Алтайскому краю начал проверку информации о том, что в селе Старокопылово Заринского района опекуны шестерых детей издевались над ними, заставляли работать за еду, били и поили психотропным препаратом.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

14 октября агентство Regnum опубликовало рассказ 17-летнего Алексея и 15-летней Лили. По словам Алексея, он и трое его братьев и сестер попали в семью четыре года назад. На тот момент в семье проживали еще двое приемных детей — Лиля и ее 10-летний брат Максим.

Подростки рассказали, что опекуны манипулировали детьми, настраивая их друг против друга. Им покупали новые вещи, но не разрешали их брать — «не заслужили». Они постоянно были заняты работой по дому, а также расчищали зимой дорогу, чтобы опекуны могли «купить им хлеб». Несмотря на то, что у опекунов был автомобиль, они не возили детей в школу. За провинности или плохие оценки детей избивали, в том числе шлангом от стиральной машины.

Также, по словам детей, их плохо кормили и насильно поили препаратом «Неулептил». Врачу опекунша говорила, что дети плохо себя ведут, поэтому он выписывал ей этот препарат.

Опекунша часто говорила детям, что их бросили, и они никому не нужны. По мнению пострадавших, опека долгое время не вмешивалась в семью из-за родственных связей сотрудников с опекуншей.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства, изложенных в сообщении СМИ. В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку действиям женщины-опекуна, а также сотрудников органов опеки и попечительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость