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Происшествия
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В жестком ДТП в Петербурге погибли восемь человек

Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе в Санкт-Петербурге. В аварии погибли восемь человек, сообщает РИА Новости.

ДТП в Санкт-Петербурге.
ДТП в Санкт-Петербурге.
vk.com/spb_today

ДТП произошло в 18:00 мск. По предварительным данным, 61-летний мужчина, управлявший грузовиком Iveco, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Scania, которым управлял 59-летний водитель. Scania выехал на полосу встречного движения и врезался с микроавтобусом Hyundai Starex, который загорелся.

В ДТП погибли водитель и еще семь человек, которые ехали в Starex, водителя Iveco доставили в больницу с тяжелыми травмами, водитель Scania не пострадал.

В сети появилось видео с места аварии, на котором видны охваченные огнем автомобили.

По факту аварии, в результате которого погибли восемь человек, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте регионального главка МВД.

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