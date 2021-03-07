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Происшествия

В жесткой аварии на Алтае пострадал ребенок, четверо госпитализированы

В Егорьевском районе Алтайского края 6 марта произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, пострадал ребенок.

Авария в Егорьевском районе 6 марта 2021 года.
Авария в Егорьевском районе 6 марта 2021 года.
"Инцидент. Рубцовск"

Примерно в 13.30 на дороге столкнулись «КамАЗ» и автомобиль Honda CRV.

По предварительной версии, водитеь легкового автомобиля не справился на перекрестке с управлением. Машину занесло, и она вылеттела во встречный грузовик.

«В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля Honda CRV, один из которых 2016 г.р. Пассажиры с различными травмами госпитализированы в рубоцвскую горбольницу № 1. Водитель „КамАЗА“ осмотрен на месте ДТП», — сообщили в ГИБДД.

Видео и фото с места аварии размещены в паблике «Инцидент. Рубцовск».

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