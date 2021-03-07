В жесткой аварии на Алтае пострадал ребенок, четверо госпитализированы

Авария в Егорьевском районе 6 марта 2021 года.

Примерно в 13.30 на дороге столкнулись «КамАЗ» и автомобиль Honda CRV.

По предварительной версии, водитеь легкового автомобиля не справился на перекрестке с управлением. Машину занесло, и она вылеттела во встречный грузовик.

«В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля Honda CRV, один из которых 2016 г.р. Пассажиры с различными травмами госпитализированы в рубоцвскую горбольницу № 1. Водитель „КамАЗА“ осмотрен на месте ДТП», — сообщили в ГИБДД.

Видео и фото с места аварии размещены в паблике «Инцидент. Рубцовск».