В жилом доме прогремел взрыв. Разрушило верхние этажи, из-под завалов достали ребенка

В подмосковных Химках в пятницу днем, 19 марта, прогремел взрыв в жилом девятиэтажном доме, сообщает телеканал «360» .

Взрыв произошел на восьмом этаже. Разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Вытащили ребенка, один человек погиб — мужчина.

«Слышали взрыв, там горит», — рассказала женщина, работающая в салоне красоты неподалеку от места происшествия.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал химкинский городской прокурор. Организовали проверку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил замглавы правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах.

Предварительной причиной ЧП стал взрыв газа. После инцидента 36 квартир отключили от подачи этого топлива.

Как сообщили в региональном МЧС, «хлопок в жилом доме» произошел утром. Для борьбы с последствиями привлекли 77 человек и 19 единиц техники.