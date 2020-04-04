В жилой пятиэтажке в Подмосковье прогремел взрыв, есть жертвы

4 апреля в пятиэтажном жилом доме подмосковного города Орехово-Зуево произошел взрыв газовой колонки. В результате обрушился второй подъезд с пятого по третий этаж, сообщает «Интерфакс» .

Из-под завалов рухнувшего подъезда пятиэтажки извлечены шесть человек, пятеро из них получили медицинскую помощь. Один ушел домой, трое находятся в реанимации, двум другим также оказана медпомощь.

По информации очевидцев, погибла бабушка, пишут в паблике в соцсети «ВКонтакте».

В МЧС России также сообщили, что, по уточненным данным, три человека тяжело пострадали в результате взрыва, один человек погиб. К разбору завалов на месте взрыва газа в пятиэтажке приступил пожарный кран, территория оцеплена, сообщает «Телеканал 360».