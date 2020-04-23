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Происшествия

В живых осталось только два. В Алтайском крае через границу пытались вывезти сапсанов

Три россиянина и уроженец Казахстана пытались перевезти через госграницу шесть соколов сапсанов, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю. Силовики поймали злоумышленников, но птиц удалось спасти не всех.

В Алтайском крае задержали злоумышленников, которые пытались вывезти соколов сапсанов.
В Алтайском крае задержали злоумышленников, которые пытались вывезти соколов сапсанов.
оперативная съемка ПУ ФСБ России по Алтайскому краю

Нарушители разработали преступную схему, чтобы в обход госграницы перевезти соколов. По оценке экспертов, одна такая птица на «черном» рынке стоит около 100 тыс. долларов.

После приобретения шести особей сапсана обвиняемые в октябре 2019 года держали их в неволе и передавали друг другу для доставки в пограничную зону Угловского района.

Вывезти живой товар злоумышленникам не удалось. Двоих подозреваемых задержал пограничный наряд ПУ ФСБ России по Алтайскому краю.

Из-за неправильных условий содержания редких птиц из шести сапсанов в живых остались только два.

«Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в Угловский районный суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

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