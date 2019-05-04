В жуткой «огненной» аварии под Краснодаром погибли два комика из Stand Up

Что произошло?
Трагедия произошла на трассе Белореченск — Нижневеденеевский. По предварительным данным, водитель одной из машин — Hyundai Accent — выехал на встречную полосу движения.
В результате ДТП водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли. Два человека: водитель Hyundai Accent, а также пассажир второй иномарки — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Hyundai Accent. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Видео произошедшего разметил городской портал Белореченска «Окей город», а также сообщество «ДТП ЧП Белореченск».
Что известно о погибших?
Денис Маловичко и Елена Зуева являются участниками общероссийского комедийного проекта Stand Up. Ребята ехали на концерт в Краснодар. Также в автомобиле находились попутчики сервиса BlaBlaCar.
Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать». Также он являлся организатором мероприятий и вечеринок. Кроме этого, он принимал участие в таких проектах, как «Битва регионов» и «Первая лига Стэндапа России». У него остались жена и дети, пишет «Пятый канал».