В жуткой «огненной» аварии под Краснодаром погибли два комика из Stand Up

Вечером 3 мая в Краснодарском крае столкнулись два автомобиля Hyundai Accent, оба автомобиля сгорели, сообщает региональное управление МВД. Погибли пять человек, включая двух участников Stand Up Дениса Маловичко и Елену Зуеву, рассказало Рен ТВ .

Что произошло?

Трагедия произошла на трассе Белореченск — Нижневеденеевский. По предварительным данным, водитель одной из машин — Hyundai Accent — выехал на встречную полосу движения.

В результате ДТП водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли. Два человека: водитель Hyundai Accent, а также пассажир второй иномарки — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Hyundai Accent. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Видео произошедшего разметил городской портал Белореченска «Окей город», а также сообщество «ДТП ЧП Белореченск».

Что известно о погибших?

Денис Маловичко и Елена Зуева являются участниками общероссийского комедийного проекта Stand Up. Ребята ехали на концерт в Краснодар. Также в автомобиле находились попутчики сервиса BlaBlaCar.

Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать». Также он являлся организатором мероприятий и вечеринок. Кроме этого, он принимал участие в таких проектах, как «Битва регионов» и «Первая лига Стэндапа России». У него остались жена и дети, пишет «Пятый канал».