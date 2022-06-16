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Происшествия

В Змеиногорске водитель сбил ребенка и бросил на дороге. Мальчик скончался в больнице

13 июня в Змеиногорском районе местный житель сбил ребенка на велосипеде и уехал с места происшествия, пишет «Змеиногорский вестник».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

По предварительным данным, авария случилась около 16 часов в селе Таловка: местный житель 1958 года рождения, управляя автомобилем «Дервейс СС6461», допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, который передвигался по проезжей части на велосипеде.

После ДТП водитель скрылся. Мальчика доставили в больницу, где позднее он скончался.

«Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России „Змеиногорский“ незамедлительно выехали на место происшествия. В этот же день личность водителя была установлена, и он был задержан полицейскими дома. Автомобиль — изъят», — сообщает ведомство.

Водителя заключили под стражу, заведено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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