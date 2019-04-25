Вахтовик из Алтайского края погиб в крупном пожаре на Сахалине

Три человека погибли и пятеро пострадали при пожаре в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2 25 апреля, пишет «Интерфакс». Среди жертв оказался 32-летний житель села Грановка Алтайского края.

Пожар в общежитии строителей на Сахалине.

Информация о пожаре поступила в четвертом часу утра по местному времени. Двухэтажное здание сгорело полностью. 162 человека успели самостоятельно выбраться еще до прибытия пожарных.

При тушении нашли тела троих мужчин: вахтовиков из Алтайского и Красноярского краев, а также из Башкирии. Пострадали, по данным sakhalin.info, житель Сахалина, Челябинска, Астрахани, Стерлитамака и Оренбурга. Все они получили отравление продуктами горения.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причины пожара.

Возбуждено уголовное дело по ч, 3 ст. 219 УК РФ — нарушение требований пожарной безопасности.