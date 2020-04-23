«Ваш сын попал в ДТП»: жительница Барнаула раскусила мошенников

Жительнице Барнаула позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Избежать наказания ему возможно только за вознаграждения, уверял звонивший. Женщина на уловку не купилась, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.