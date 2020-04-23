«Ваш сын попал в ДТП»: жительница Барнаула раскусила мошенников

Звонок был поздно ночью. На другом конце провода мужчина представился сотрудником полиции. Он сказал, что сын женщины якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек.
Чтобы избежать наказания, необходимо перевести 200 тысяч рублей.
Женщина знала о подобных мошеннических схемах, поэтому сразу прекратила разговор и связалась с сыном. Он ни в какое ДТП не попадал.
В полиции возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве.