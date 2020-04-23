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Происшествия

«Ваш сын попал в ДТП»: жительница Барнаула раскусила мошенников

Жительнице Барнаула позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Избежать наказания ему возможно только за вознаграждения, уверял звонивший. Женщина на уловку не купилась, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Телефон. Связь.
Телефон. Связь.
СС0

Звонок был поздно ночью. На другом конце провода мужчина представился сотрудником полиции. Он сказал, что сын женщины якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек.

Чтобы избежать наказания, необходимо перевести 200 тысяч рублей.

Женщина знала о подобных мошеннических схемах, поэтому сразу прекратила разговор и связалась с сыном. Он ни в какое ДТП не попадал.

В полиции возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве.

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