16 февраля
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Происшествия

Ведущий телеканала "Катунь 24" прокомментировал видео эфира, во время которого он сматерился

Известный журналист, ведущий новостей телеканала "Катунь 24" Глеб Полянский во время утреннего эфира 15 февраля нецензурно выразился. Видео попало в интернет благодаря зрителям.

Глеб Полянский.
Глеб Полянский.
Катунь 24

В группе "Инцидент Барнаул" читатели опубликовали видео, на котором Полянский оговаривается и матерится. Это произошло во время утреннего выпуска новостей в 6:15 15 февраля. Цензурная версия вышла на YouTube.

Сам Глеб Полянский на своей странице во "Вконтакте" отметил, что коллеги-журналисты отнеслись к конфузу с пониманием.

"Справедливости ради, от настоящих профессионалов и проверенных пресс-секретарей, понимающих особенности производственного процесса, были сугубо поддержка и лучи добра. Это приятно. Хоть и не обязательно", — написал ведущий.

Глеб Полянский сматерился.
Глеб Полянский сматерился.
Катунь 24

Однако, как рассказал Полянский, не все оказались такими добрыми.

"Но! Мне позвонили и написали несколько человек, которые не выходили на связь годами. Я ору. И они, потирая потные ручки, с плохо скрываемой надеждой спрашивали, мол, а не будет ли у меня проблем, м? Ну таких, как у вас, (Нецензурно выразился - прим. Ред.), не будет. Вряд ли я буду настолько убого проживать свою никчемную жизнь, как вы, чтобы интересоваться скандальчиками с участием местных "селеб". Не дождетесь", — высказался журналист.

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