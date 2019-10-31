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Происшествия

Великий комбинатор. Бывший полицейский из Новоалтайска оказался кредитным мошенником

Бывшего сотрудника полиции в Новоалтайске признали виновным в мошенничестве. Мужчину приговорили к условному сроку.

Правосудие.
Правосудие.
СС0.

Как сообщили в краевом управлении следственного комитета, в августе и сентябре 2014 года злоумышленник уговорил двух знакомых за денежное вознаграждение оформить в кредит ряд товаров в магазине бытовой техники.

При этом полицейский обещал впоследствии платить по кредитным обязательствам. Граждане доверяли правоохранителю, поскольку ранее неоднократно привлекались им в качестве понятых. В итоге они согласились на данное предложение.

«Не имея намерений погашать возникшие у потерпевших кредитные обязательства перед банком, осужденный получил в свое незаконное владение и пользование приобретенные в магазине товары — электробытовые приборы и электроинструменты. В результате мошеннических действий гражданам был причинен имущественный ущерб на сумму около 150 тысяч рублей», — констатируют в СКР.

Во время предварительного следствия бывший сотрудник полиции своей вины не признал и выдвигал версию о том, что приобрел товары непосредственно у знакомых, не зная, что они куплены в кредит.

Однако суд приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Также экс-полицейскому придется возместить материальный ущерб потерпевшим.

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