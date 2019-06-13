Велосипедист залил кровью набережную Барнаула из-за «невидимой» цепи

Барнаулец рассказывает, что ехал по набережной с включенным на велосипеде фонарем, но при въезде налетел на цепь. Проход в метр в этом месте есть только по краям. Фонарь освещал участок очень слабо, пишет мужчина.
Денис Кожемятников,
барнаулец:
Дело в том, что подобными растяжками невидимыми в ночное время у нас оборудован почти каждый двор. Да, там напротив на ограждении установлен фонарь, но его освещение, мягко говоря, абсолютно бесполезно. Даже пешеходы замечали эту цепь подойдя только к ней в плотную. Итог вчерашней поездки, разбитый нос и телефон.
Он предлагает администрации города позаботиться о велосипедистах и установить на оградительную цепь светоотражающие элементы.
Другие велолюбители поддержали пострадавшего.
«Вполне понимаю досаду и боль, сама не падала, но много раз была в сантиметре от трагедии. Много таких тросиков в городе и цепочек», — написала горожанка.
Другой комментатор отметил, что налетал на такие же ограждения у кинотеатра «Мир». «Любители ночных покатушек, раскошеливайтесь на дорогие фары и ноу проблемс», — советует он.