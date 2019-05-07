«Верх ужаса»: Екатерина Рождественская эмоционально высказалась о трагедии в Шереметьево

На своей странице в Facebook Екатерина Рождественская — дочь поэта, уроженца Алтайского края Роберта Рождественского — опубликовала эмоциональный пост про ЧП, случившееся 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево.

«Где вчера были эти службы? Хоть одна пожарная машина, которая бы ждала самолет с развернутыми шлангами? Хоть один врач, который бы принимал задыхающихся с борта? Полно видео, где люди выкатываются из пылающего ада посреди пустого поля, посреди главного аэропорта Москвы и нет никакой помощи наземных служб, хотя самолёт вели из диспетчерской на посадку! Это раньше можно было сказать, что службы среагировали оперативно, но ведь есть доказательства, что службы приехали, когда все выжившие, забрав свои пожитки, разбрелись по полю», — пишет Екатерина.

Далее Рождественская описала «еще один страшный момент» — про пожитки.

«Никто из пассажиров даже не подумал о тех, кто в конце салона. Взять свои вещички, снять видео и сделать парочку селфи на фоне горящих людей и выложить в сеть — верх ужаса, бесчувственности и безразличия к людям, которое воспитывалось долгое время. А ведь одна сумка с тряпками стоила вчера одной жизни», — пишет Екатерина.

И резюмирует: «Мы пожинаем то, что посеяли».

Комментаторы живо отреагировали: «Катя — Вы полностью правы! Мы живем в стране, в которой умирает все — музыка, поэзия и т.д. и т.п. — просто умирает Душа! Люди — не живут, а выживают. Им некогда думать и переживать — все привыкли к постоянным трагедиям: самое главное — не меня и все!».

Некоторые «отключили эмоции» и попытались разъяснить, как все произошло: «Еще раз про „багаж“. Попробуйте через один проход шириной в полметра с неровными краями (спинки кресел) пробежать за 55 секунд компанией в 37 человек», «Думаю, что при таком ударе об взлетку никто из пассажиров просто не смог подняться из кресел, тем более хотя бы подумать об багаже. Законопослушные пассажиры ждали помощи, были в шоке и скорее всего погибли прямо в креслах. А вышли из самолета те, кто просто глазами увидели выход и которым помогали пилоты и стюарды».

5 мая вечером при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск.

В результате ЧП погиб 41 человек из 78 находившихся на борту (73 пассажира и пятеро членов экипажа).

ЧП в Шереметьево. www.instagram.com/tyz 1 _

Версии ЧП в Шереметьево

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Согласно одной из версий, эвакуации из горящего лайнера мешали люди, которые пытались вынести свою ручную кладь.