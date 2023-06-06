Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена из-за обстрела - подробности произошедшего

Мэр Новой Каховки заявил, что в два часа ночи 6 июня было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры - балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия.
В результате задвижки оказались разрушены. Повреждены 11 из 28 пролетов, добавляет ТАСС.
Мэр Владимир Леонтьев заявил, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.
Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 м. На месте находятся службы.
Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
На данный момент эвакуация населения из города не требуется, заявил мэр Новой Каховки.
При этом в потенциальной зоне подтопления находятся 80 населенных пунктов. Среди них села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел).
Жителям подтапливаемых территорий рекомендовано выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости и следовать указаниям спасателей.
Владимир Рогов заявил, что критической опасности для Запорожской АЭС нет. Разрушение задвижек Каховской ГЭС не угрожает АЭС, сообщает ТАСС.
Разрушения на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым. Последствия еще будут изучены, добавил мэр города.