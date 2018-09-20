Верховный суд изменил подход к «делам об экстремизме» в соцсетях

20 сентября пленум Верховного суда РФ вынес решение по вопросу о привлечении к ответственности за экстремистские посты пользователей в соцсетях, их перепубликацию (репосты) и поддержку («лайки»), сообщает « Интерфакс ».

В постановлении говорится, что публикация пользователя соцсети не является преступлением, если она не несет в себе опасности для общества.

«Доказывать нужно не факт репоста или лайка — криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела», — заявил заместитель председателя ВС РФ, председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов.

Верховный суд призвал российские суды, рассматривающие дела об экстремизме, не «слепо доверять экспертам», а самостоятельно оценивать, насколько размещенная в интернете информация направлена на возбуждение ненависти и вражды.

Заключение эксперта в данном случае «не имеет заранее установленной силы» и преимуществ перед другими доказательствами, отметили на Пленуме ВС РФ.

Кроме того, российские суды обязаны оценивать значимость предполагаемого преступления исходя из «размера и состава аудитории, которой соответствующая информация была доступна, количества просмотров информации, влияния размещенной информации на поведение лиц, составляющих данную аудиторию», пишет polit.ru.

Также ВС РФ указал на необходимость рассматривать дела об экстремистских постах и репостах в контексте размещения таких публикаций, то есть с учетом данных о личности пользователя и «сведений о деятельности такого лица до и после размещения информации, в том числе о совершении действий, направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории».

Экстремизм в Барнауле

В Барнауле рассматривается дело Марии Мотузной, которую судят по статье об экстремизме за публикацию мемов в соцсети. Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).