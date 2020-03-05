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Происшествия

Версия ЧП: беспилотник взорвался в руках солдат на полигоне в Мурманской области

На военном полигоне в Мурманской области пять военнослужащих-контрактников пострадали при взрыве снаряда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Между тем телеграм-каналы сообщают о взрыве беспилотника.

Военный беспилотник. БПЛА.
Военный беспилотник. БПЛА.
mil.ru

Инцидент произошел во время плановых занятий по боевой подготовке 4 марта около поселка Печенга, пишет ТАСС.

Официальная версия — сработал взрывпакет.

Пострадавшие солдаты госпитализированы.

По информации телеграм-канала Baza, военнослужащие пострадали при взрыве беспилотника.

«По словам источников, в руках у военнослужащих взорвался беспилотный летательный аппарат, который перед этим прилетел на территорию воинской части. Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошел взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат — пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «112» сообщает, что пострадали шесть человек. Контрактники получили осколочные и взрывные ранения. Предварительно, трое из них — в тяжелом состоянии.

Командование гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего, пишет znak.com.

Уже известно, что ЧП случилось из-за грубого нарушений требований безопасности.

В феврале в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой бригаде Северного флота, которая дислоцируется недалеко от посёлка Печенга, погибли сразу три военнослужащих, напоминает severpost.ru.

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