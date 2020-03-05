Версия ЧП: беспилотник взорвался в руках солдат на полигоне в Мурманской области

Инцидент произошел во время плановых занятий по боевой подготовке 4 марта около поселка Печенга, пишет ТАСС.
Официальная версия — сработал взрывпакет.
Пострадавшие солдаты госпитализированы.
По информации телеграм-канала Baza, военнослужащие пострадали при взрыве беспилотника.
«По словам источников, в руках у военнослужащих взорвался беспилотный летательный аппарат, который перед этим прилетел на территорию воинской части. Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошел взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат — пока неизвестно», — говорится в сообщении.
Телеграм-канал «112» сообщает, что пострадали шесть человек. Контрактники получили осколочные и взрывные ранения. Предварительно, трое из них — в тяжелом состоянии.
Командование гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего, пишет znak.com.
Уже известно, что ЧП случилось из-за грубого нарушений требований безопасности.
В феврале в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой бригаде Северного флота, которая дислоцируется недалеко от посёлка Печенга, погибли сразу три военнослужащих, напоминает severpost.ru.