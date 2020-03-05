Версия ЧП: беспилотник взорвался в руках солдат на полигоне в Мурманской области

Инцидент произошел во время плановых занятий по боевой подготовке 4 марта около поселка Печенга, пишет ТАСС.

Официальная версия — сработал взрывпакет.

Пострадавшие солдаты госпитализированы.

По информации телеграм-канала Baza, военнослужащие пострадали при взрыве беспилотника.

«По словам источников, в руках у военнослужащих взорвался беспилотный летательный аппарат, который перед этим прилетел на территорию воинской части. Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошел взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат — пока неизвестно», — говорится в сообщении.