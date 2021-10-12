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Происшествия

Версия: склад с суррогатным алкоголем принадлежит жене уволенного зампрокурора

Со своего поста уволили первого заместителя прокурора Октябрьского района города Орск (Оренбургская область) Сергея Хворова, пишут местные издания «Орск.ру» и «Урал56».

Поддельный алкоголь.
Поддельный алкоголь.
22.мвд.рф.

Источники СМИ сообщают о том, что жене Хворова принадлежит или мог принадлежать склад с суррогатным алкоголем. При этом пока неизвестно, связано ли увольнение прокурора с делом о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области на прошлой неделе.

Следователи завели 14 уголовных дел после гибели 34 человек суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Задержаны 15 человек, восемь из которых отправлены под арест.

Во время обысков в доме одного из организаторов незаконной торговли нашли 1,8 млн рублей. Следователи требуют наложить на них арест.

Также при одном из обыском оперативники обнаружили документы, согласно которым партию метанолсодержащего алкоголя фигуранты привезли из Уфы, пишет polit.ru.

Расследование уголовного дела продолжается.

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