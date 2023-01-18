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Что произошло?

Вертолет упал в Борварах (Киевская область) утром 18 января. По данным местных СМИ, он загорелся в воздухе.

Вертолет рухнул рядом с жилым домом и детским садом. По сведениям главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в детском саду находились дети и сотрудники.

По данным местного телеканала «Киев», на месте происшествия начался сильный пожар.

Детей и взрослых начали оперативно эвакуировать. На месте работают медики, полиция и пожарные.