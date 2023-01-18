Вертолет упал в Борварах (Киевская область) утром 18 января. По данным местных СМИ, он загорелся в воздухе.
Вертолет рухнул рядом с жилым домом и детским садом. По сведениям главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в детском саду находились дети и сотрудники.
По данным местного телеканала «Киев», на месте происшествия начался сильный пожар.
Детей и взрослых начали оперативно эвакуировать. На месте работают медики, полиция и пожарные.
В крушении вертолета погибло 18 человек. Среди них трое детей, сообщило украинское издание «Цензор.Нет».
В МВД страны сообщили, что среди погибших — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Также не выжили оба пилота летательного аппарата.
26 человек пострадало в авиакатастрофе. В их числе — 12 детей. Все раненые госпитализированы.
По данным «Известий», возможными причинами крушения вертолета стали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия.
ТАСС отметил, что версии, связанной с боевыми действиями, нет.
Издание Sputnik сообщает, ссылаясь на представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, что упавший вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Он выполнял задание ГСЧС.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!