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Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку, с большой высоты упав в озеро под Ростовом

В Ростовской области частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, сообщает региональное МЧС.

Вертолет упал в Ростовской области.
Вертолет упал в Ростовской области.
61.mchs.gov.ru.

В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал. По предварительной информации, причиной стал отказ двигателя.

«В 05:20 мск поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в поселке Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2», — рассказали в ведомстве.

Вертолет упал в Ростовской области.
Вертолет упал в Ростовской области.
61.mchs.gov.ru.

Как уточняет ТАСС, погибший был бортмехаником. Пострадавшего пилота госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами — по информации LIFE, это владелец вертолета.

На земле в результате падения разрушений нет — вертолет упал рядом с поселком Кирсалово.


Южная транспортная прокуратура приступила к проверке после инцидента. Для ликвидации последствий крушения привлекли 17 человек и 5 единиц спецтехники.

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