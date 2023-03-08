Ветер продолжает срывать крыши в Алтайском крае. На этот раз пострадал детский сад

Как рассказали очевидцы, крыша приземлилась на жилые дома, повредив их и другое имущество.
Житель одного из пострадавших домов рассказал, что у ему придется менять обшивку, окно, забор. Во дворе сломалась беседка.
Также части кровли разлетелись по всему приусадебному участку.
Мужчина поинтересовался, кто в таком случае будет возмещать ущерб.
В другом алтайском селе — Новичиха — крыша сорвалась со школы. А в Барнауле таким же образом пострадала остановка.
Прогноз погода на 8 марта можно почитать тут.