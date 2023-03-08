8 марта
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Происшествия

Ветер продолжает срывать крыши в Алтайском крае. На этот раз пострадал детский сад

Утром 8 марта в селе Тюменцево Тюменцевского района ветер сорвал кровлю с детского сада, передает «Толк».

Шторм. Гроза. Тучи.
Шторм. Гроза. Тучи.
unsplash.com

Как рассказали очевидцы, крыша приземлилась на жилые дома, повредив их и другое имущество.

Житель одного из пострадавших домов рассказал, что у ему придется менять обшивку, окно, забор. Во дворе сломалась беседка.

Также части кровли разлетелись по всему приусадебному участку.

Мужчина поинтересовался, кто в таком случае будет возмещать ущерб.

В другом алтайском селе — Новичиха — крыша сорвалась со школы. А в Барнауле таким же образом пострадала остановка.

Прогноз погода на 8 марта можно почитать тут.

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