Ветер сорвал крышу со здания школы в Алтайском крае

Эту часть крыши капитально ремонтировали в 2010 году по программе «80×80».
По рассказам местных жителей, ураган не задел жилые дома, но повалил деревья и остановочный павильон.
Крыша новой пристройки Ключевской СОШ не выдержала порывов ветра, рассказали местные жители.
Эту часть крыши капитально ремонтировали в 2010 году по программе «80×80».
По рассказам местных жителей, ураган не задел жилые дома, но повалил деревья и остановочный павильон.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter